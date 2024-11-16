【動画】 デットーリ＆ライアン・ムーア＆マイク・スミス インタビュー｜https://youtu.be/q3q81lysaU4 2024年11月16日（土）午後4時30分～放送本篇ナレーションは大人気声優の木村良平さんが担当します！ 今年44回目を迎えるGIジャパンカップ。 トップクラスのサラブレッドたちが頂を目指してしのぎを削る日本最高峰のレース。そのジャパンカ