歌手の森山直太朗（48）が15日に放送されたNHKEテレ「眠れぬ夜はAIさんと」（金曜後10・30）に出演。顔面まひになった過去を明かした。番組では30代女性からのメールを紹介。女性は「正直な気持ちや態度をうまく周りに表せない」ことが悩みで、家族にも気を使って接してしまうという。森山は「僕も同じような感覚が凄いあって」と共感。「舞台立ったりする時に、お客さんに“いいライブだった”って言ってもらいたいと