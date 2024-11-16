16日の京都11R・アンドロメダS（芝2000メートル）はデシエルト（牡5＝安田）が逃げ切りで制した。デシエルトは父ドレフォン、母アドマイヤセプター（母の父キングカメハメハ）の血統で通算13戦5勝。騎乗した岩田康は「ハナを切る気持ちで、それで負けたら仕方ないと。パワフルさが戻った」と話した。