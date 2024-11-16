16日の京都12R・3歳上2勝クラス（芝2000メートル）は武豊が騎乗したナムラフッカー（牡3＝村山）が制した。ナムラフッカーは父スワーヴリチャード、母ナムラライラ（母の父ルーラーシップ）の血統で通算12戦3勝。武豊はJRAで今年80勝目、通算4546勝とした。