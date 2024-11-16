三笠宮妃百合子さまにお別れを告げる儀式が始まるのを前に、天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻が相次いで三笠宮邸を訪問されました。三笠宮妃百合子さまは15日午前、入院先の病院で老衰のため亡くなられました。皇室最高齢の101歳でした。16日午後5時からご遺体を柩に納める「御舟入」の儀式と皇族方参列のもと、ご遺体に対面してお別れを告げる「拝訣」の儀式が行われる予定です。これに先駆け午後3時半ごろ、天皇皇后両陛下が三笠宮邸