サッカーのベルギー１部シントトロイデンは１６日、８日のメヘレン戦で負傷した日本代表ＤＦ谷口彰悟が１３日に手術を受けたと発表した。長期離脱が見込まれ、具体的な復帰時期については回復状況を見ながら判断するとした。谷口はクラブを通じて「必ず強くなって帰ってきます」などとコメントした。８日にメヘレン戦で左足を負傷し交代。地元紙ＨＢＶＬによるとマズ監督は「最初の診断ではアキレス腱断裂とみられる」と話