「ヤングＶＳベテランバトル」（１６日、平和島）前節でデビュー優勝を飾った４０号機を再び獲得した仲航太（２６）＝東京・１２６期・Ｂ１＝が初日４Ｒで１着。イン速攻を決めて「めちゃくちゃ緊張したけど、勝てて良かったです。気合で行きました」と胸をなで下ろしていた。仕上がりに関しても「回ってからの押しはかなり良かった。前節で一番いい時の感じと同じです」と満足げな表情。「今節デビューした後輩（早川颯太＝