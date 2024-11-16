歌手で俳優の黒沢年雄が15日に自身のアメブロを更新。知人の訃報を受けコメントした。【映像】米倉涼子、西田敏行さんを追悼この日、黒沢は14日に悪性リンパ腫のため亡くなった国鉄スワローズなどで内野手として活躍した徳武定之さんの訃報に言及。「元プロ野球の一流選手…娘さんの夫が郷ひろみさんである」と説明し「郷ひろみさんの奥様になる前の事は知ってたが…一言も他言しなかった」と明かした。続けて、徳武さんにつ