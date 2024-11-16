新潟市での集会にオンラインで参加した、横田めぐみさんの母早紀江さん＝16日午後新潟市で横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝が北朝鮮に拉致されてから47年が過ぎ、問題の早期解決を願う「忘れるな拉致県民集会」が16日、同市で開かれた。母早紀江さん（88）はオンラインで参加し「あまりにも長い年月、大切な問題が全く動いていない」と語り、一刻も早く問題を解決してほしいと訴えた。拉致被害者家族会代表でめぐみさんの弟