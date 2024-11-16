インド北部ウッタルプラデシュ州の公立病院で15日夜、新生児集中治療室周辺で出火し、乳児10人が死亡した。地元メディアNDTVなどによると、他に17人の子どもが治療を受けており、犠牲者は増える恐れがある。電気系統の不具合が原因の可能性があるという。【写真】インドの首都ニューデリーにあるインド門を朝方に訪れると、遠くの景色がかすんで見えた火災は午後10時45分ごろに発生。医師や看護師らは、患者を救助しながら窓を