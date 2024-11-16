[故障者情報]いわてグルージャ盛岡は16日、GK稲葉亜我志が頬骨骨折と診断され、22日に手術を受けることになったと発表した。全治については手術日から約1か月と報告している。稲葉は静岡産業大から2022年に加入。プロ3年目の今季はここまでJ3リーグ戦5試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場していた。