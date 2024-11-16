【J3第37節】(ミクスタ)北九州 1-1(前半0-0)長野<得点者>[北]高吉正真(81分)[長]田中康介(90分+5)<警告>[北]若谷拓海(90分+2)[長]藤森亮志(27分)、木原励(45分+1)、パク・スビン(76分)観衆:6,810人主審:山岡良介