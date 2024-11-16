【J1第29節】(ヤマハ)磐田 3-4(前半1-1)横浜FM<得点者>[磐]ジョルディ・クルークス(4分)、ジャーメイン良2(83分、90分+2)[横]アンデルソン・ロペス3(45分+4、64分、71分)、西村拓真(47分)<警告>[磐]レオ・ゴメス(59分)[横]西村拓真(45分+2)主審:山下良美├磐田が残留に向けて痛い逆転負け…横浜FMのA・ロペスは圧巻ハットトリックで得点ランク首位に├あす磐田vs横浜FMは中止が決定「総合的に安全な環境を確保すること