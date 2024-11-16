[11.16 J1第29節延期分 磐田 3-4 横浜FM ヤマハ]J1第29節延期分が16日に開催され、J2自動降格圏内18位のジュビロ磐田はホームで横浜F・マリノスに3-4で敗れた。これで3連敗。残留圏内17位とは残り2試合で5ポイント差のままとなっている。暫定12位の横浜FMを本拠地に迎えた磐田は、前半5分に先制した。カウンターから中央のFWジャーメイン良が左前方へスルーパスを送り、抜け出したFW渡邉りょうがペナルティエリア右へつなぐ。