【J3第37節】(ピカスタ)讃岐 0-1(前半0-1)今治<得点者>[今]マルクス・ヴィニシウス(6分)<警告>[讃]丹羽詩温(11分)[今]福森直也(75分)、ウェズレイ・タンキ(90分+2)主審:中井敏博