ガールズバンド『PARADOXX』のドラムを担当するSHONOさんが16日に自身のX(旧ツイッター/@SHONO_14)を更新し、ジュビロ磐田とのコラボグッズを紹介した。磐田は同日にホームで開催されるJ1第29節延期分で横浜F・マリノスと対戦。SHONOさんは「本日から発売のジュビロ磐田 @Jubiloiwata_YFC × SHONO コラボロンT」と自らがモデル役を務めた写真をアップし、「本日11/16(土)ジュビロ磐田vs横浜F・マリノス戦、ジュビロ広場グッズ