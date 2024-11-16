【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「自分たちも海外の映画館で映画を観たことがないので、海外で初めての映画を観にいきたいなと思います」（LEO） BE:FIRSTのドキュメンタリー映画『BE:the ONE -MEANT TO BE-』の公開記念舞台挨拶が公開翌日となる11月16日に東京・新宿バルト9シアター9で行われ、BE:FIRSTのメンバー（SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEO）さらに、BLACKPINK、BTSな