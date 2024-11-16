日本代表「侍ジャパン」は15日、野球最強国を決める国際大会「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」の韓国戦に出場。6－3で2連勝を飾り、スーパーラウンド進出へ大きく前進した。対する韓国代表は1回戦の台湾戦で3ー6で敗北、キューバとの2回戦は8ー4で勝利したものの、日本戦で敗れ1勝2敗とし、グループ上位2位に入ることが難しくなった。母国の敗戦に、現地メディアでは「“脱落