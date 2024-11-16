日本ハムの田宮裕涼（ゆあ）捕手（２４）が１６日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で調整した。１０月３０日に右肘のクリーニング手術を完了。来季に向けて「去年の入りよりいい状態でいけるかな。肘に関しては」と笑顔を見せた。開幕スタメンを勝ち取った今季は“ゆあビーム”と称される強肩で窮地を救ってきた。盗塁阻止率はリーグ２位の・３６７を記録。それでも「去年、一昨年もずっと肘が痛かった」と万全ではなかった。一昨