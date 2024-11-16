千葉県銚子市の犬吠埼灯台＝16日午前灯台が立地する全国の自治体が集まり、灯台を生かした観光振興策を協議する「灯台ワールドサミット」が16日、千葉県銚子市で開かれた。同市の国指定重要文化財・犬吠埼灯台が今年で点灯150年を迎えたのにちなんだ。全国から6市村の首長らが参加した。6市村は銚子市の他、青森県東通村、秋田県男鹿市、静岡県御前崎市、三重県志摩市、島根県出雲市。犬吠埼灯台前では、各地の灯台にまつわる