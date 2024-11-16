「東スポ杯２歳Ｓ・Ｇ２」（１６日、東京）古くから出世レースと呼ばれ、過去１０年だけでも勝ち馬に１７年ワグネリアン、１９年コントレイル、２１年イクイノックスが名を連ねる登竜門。今年も将来を有望視されている素質馬同士の戦いとなった。クラシックに向けて注目のレースを制したのは、前走から２４キロ増で臨んだ１番人気のクロワデュノール。ほかの馬が行きたがるそぶりを見せるなど若さを露呈したなかで、道中は好