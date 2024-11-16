お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが１５日深夜に放送されたニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に出演。イベントで共演した俳優・加藤諒の“謎行動”を明かした。せいやは１４日に行われた舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」の１０００回記念セレモニーで加藤と共演。セレモニー前には、加藤と隣の席で作品を観劇し「会場に着いたら（加藤が）『こっち！こっち！』って。加藤諒、ホンマ裏表ない。オレ本番じゃ