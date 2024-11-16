お笑いコンビ、霜降り明星粗品（31）が16日、ニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。粗品のYouTubeチャンネルの「お金貸して」企画でお金を貸してくれる寸前までいった女性アーティストの名前を実名告白した。番組は12月のスペシャルウイークのゲストに誰を指名するかで盛り上がった。過去に歌手の大塚愛（41）にオファーを出して、寸前に流れた経緯を相方のせいや（32）が説明した。それを