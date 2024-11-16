2024年10月上旬のこと、「保育園でDJを募集！」というスキマバイトサービス「タイミー」に掲載された一風変わった求人がSNSで話題を集めた。その求人を出したのは保育園だ。その保育園は毎週金曜日にDJイベントを開催し、子どもたちが音楽を通じて自由に楽しむ場を提供しており、園児が音楽に触れる新たな試みとして、このユニークな取り組みが各メディアにも取り上げられ、大きな反響を呼ぶこととなった。ナイトクラブ以外で活躍