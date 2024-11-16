宝塚歌劇月組の新トップコンビ・鳳月杏（ほうづき・あん）＆天紫珠李（あまし・じゅり）の本拠地お披露目公演「ゴールデン・リバティ」（作・演出、大野拓史）、「『ＰＨＯＥＮＩＸＲＩＳＩＮＧ（フェニックス・ライジング）』―ＩＮＴＨＥＭＯＯＮＬＩＧＨＴ―」（作・演出、野口幸作）が１６日、兵庫・宝塚大劇場で開幕した。それぞれ今年７月に退団した月城かなと＆海乃美月（うみの・みつき）の後任。今年８、９月の