丸山元気騎手＝美浦・根本康広厩舎＝は、１１月１６日の福島７Ｒ・２歳未勝利（芝１８００メートル＝１６頭立て）でアクアジェット（牡、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ビーチパトロール）に騎乗した際、最後の直線で外側に斜行し、ファンタズマ、スノーリン、トリュフチョコの進路が狭くなった。これにより同騎手は、１１月３０日から１２月１日まで開催２日間の騎乗停止処分を受けた。