ペルー・チャンカイ港が開港「一帯一路」共同建設の重要プロジェクト14日、ペルー・リマのチャンカイ港で始まったコンテナのつり上げ作業。（リマ＝新華社記者/李夢馨）【新華社リマ11月16日】「一帯一路」の重要プロジェクトとして中国とペルーが共同建設したリマの北にあるチャンカイ港が14日、開港した。両国間の海運にかかる日数は片道23日間に短縮され、物流コストも2割以上削減される。ペルー・チャンカイ港が開港「一