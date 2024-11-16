◇男子ゴルフツアーダンロップフェニックス第3日（2024年11月16日宮崎県フェニックスCC＝7042ヤード、パー71）4打差の2位から出た世界ランク7位の松山英樹（32＝LEXUS）は4バーディー、1ボギーの68と伸ばしきれず、通算13アンダーの3位に後退した。首位との差は7打に開き、ラスト18ホールを迎える。米ツアー未勝利のマックス・マクグリービー（29＝米国）が6バーディー、ボギーなしの65と伸ばし、通算20アンダーで単独