松本人志が「週刊文春」の報道に対し、文藝春秋を相手取って起こした裁判について、双方合意のうえ訴えを取り下げたことが明らかにされた。松本は女性らの参加する会合に参加したことを認めたうえで、「参加された女性の中で不快な思いや、心を痛めた方がいらっしゃったのであれば、率直におわび申しあげます」という謝罪を含むコメントを、代理人を通して発表した。松本が所属する吉本興業も「関係各所と相談の上、決まり次