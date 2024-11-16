さまざまな男女の愛情と欲望が入り乱れる非日常空間・ラブホテル。浮気関係の心躍る男女に忍び寄るのは、予想もしなかった裏切りと因果応報の結末だった――。◆海が見えるラブホテルで浮気女と情事今回は、海沿いのラブホテルでの密会現場で巻き起こった榎本祐樹さん（仮名・33歳）の修羅場体験をご紹介しよう。「10年ほど前の出来事です。当時20代前半だった僕は、夏の夜、海沿いにあるラブホテルを利用したんです。でも相