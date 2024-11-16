メジャー移籍が注目される佐々木。(C)産経新聞社日本球界の“怪物右腕”の決断に全米の熱視線が注がれている。目下、活況を呈しているメジャーリーグの移籍市場において“渦中の人”となっているのは、ロッテの佐々木朗希だ。今月9日にロッテからポスティングシステムでのメジャー移籍を容認された23歳は、瞬く間に米球界のストーブリーグで主役と化した。 【動画】日本人最速の165キロを記録！凄みを増した佐々木朗希の広島