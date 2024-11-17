明治安田Ｊ１リーグは１６日、静岡県磐田市のヤマハスタジアムで台風の影響で延期となっていた第２９節の１試合が行われ、横浜Ｍが磐田を４―３で下した。横浜Ｍは２連勝で９位。アンデルソンロペスがハットトリックの活躍で今季２３ゴールとし、得点ランキングトップに浮上した。１８位の磐田は３連敗で、Ｊ１残留へ後がなくなった。