皆さん、「ふるさと納税」していますか？2024年も残りわずか。限度額にまだ余裕がある人は、いまのうちに済ませてはいかが。Jタウンネットでは様々な返礼品を紹介しています。今回紹介するのは【家電】の人気返礼品です。肌を傷つけず、やさしくうぶ毛をカット1位：ReFa SKIM SHAVER小さな円を描くように、やさしくすべらせるだけで肌を傷つけることなく、うぶ毛をしっかりカット。スキンケア・メイクアップ効果を存分に発揮するな