◇フィギュアスケート・全日本ジュニア選手権第2日（2024年11月16日広島市・ひろしんビッグウェーブ）男子SPが行われ、高橋星名（木下アカデミー）が79・28点をマークして首位発進した。中田璃士（TOKIOインカラミ）が77・92点で2位。西野太翔（神奈川FSC）が75・85点で3位となった。男子フリーは、17日に行われる。