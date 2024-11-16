芸能人や政治家の不倫報道には、話題になるものとならないものがある。この差は何なのか。作家の鈴木涼美さんは「不倫は『誰とするか』によって悪事のレベルが変わる。女性のコンプレックスを刺激するような相手との不倫だった場合、炎上の火は広がっていく」という――。※本稿は、鈴木涼美『不倫論』（平凡社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Prostock-Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Prostock