アメリカのトランプ次期大統領は、ホワイトハウスの大統領報道官に27歳のキャロライン・レビット氏を起用すると発表しました。就任すれば、史上最年少の報道官になります。レビット氏は1997年生まれの27歳で、今回の大統領選挙ではトランプ陣営の広報を担当していました。報道官はホワイトハウスの定例記者会見などを通じて政権の方針を説明する役職で、アメリカメディアによりますと、就任すれば、史上最も若い報道官になるという