声優の緒方恵美が16日までに、X（旧ツイッター）で、あわや事故の危機だったことを明かした。田中圭、「ドラえもん」に“田中エイ”役で登場「今日出会った年配のチャリの方へ」と題し、オフにツーリングに行った際の出来事を報告。運転中に、「交通量の多い道の信号もない所を車の間からふらふらっと飛び出して横切られるのももちろんなんですが。カーブを曲がって現れたバイクに驚き、こっち側の車線のド真ん中で、ピタッと凍り