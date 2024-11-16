ネットフリックスで配信されたボクシング元世界ヘビー級王者のマイク・タイソン（５８＝米国）とユーチューバーでプロボクサーのジェイク・ポール（２７＝米国）の一戦が、一部見られない事態が米国で起きていた。両者は１５日（日本時間１６日）に、１ラウンド（Ｒ）２分のヘビー級８回戦（テキサス州アーリントン・ＡＴ＆Ｔスタジアム）で対戦し、ポールが判定勝ちした。その試合について、米紙「ニューヨーク・タイムズ」は