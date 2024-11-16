幸せな富裕層はどのような支出哲学をもっているのか。富裕層税務コンサルタント・税理士の森田貴子氏は「富裕層には、長期的視野や社会貢献を意識した視点で見えない価値を大切にしている人が多い。だから節税につながらない支出もいとわない」という――。■国内の富裕層は節税にならない海外の大学や大学院に寄付している幸せなお金持ちになれる人とそうでない人の違いは何か。私は富裕層税務コンサルタント・税理士として、顧問