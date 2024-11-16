コスプレイヤーの猫田あしゅが15日（金）、『【推しの子】』星野ルビーのコスプレショットを公開した。【別カット】猫田あしゅ、『リゼロ』レムのコスプレ姿猫と美少女を愛するコスプレイヤー・猫田あしゅ。透明感あふれるほっそりとしたくびれとキュートなルックスを活かし様々なキャラクターになりきる一方、私服や制服姿も好評を得ている。猫田は15日、「星野ルビー」とXを更新。先日最終回を迎えた人気漫画『【推しの子】』よ