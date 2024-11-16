皆さんには苦手な人はいますか？さまざまな人間がいて、苦手な性格の人というのも一定数どうしてもいますよね。それは仕方ないことですよね。では、もしわが子が、苦手な人に出会ったら、皆さんはどうしますか？今回ご紹介する作品はマミヤ(@mamiyang83)さんがインスタグラムでご自身の経験を描いた連載漫画です。わが子に寄り添いながら、わが子を尊重する大切さが分かるエピソードです。『2年生の担任が叱る時に「1年生に