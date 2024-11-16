俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが１５日深夜に放送された日本テレビ系「バズリズム０２」に出演。自身が音楽を始める意外過ぎるきっかけを明かした。特集冒頭、これまでの華麗なる経歴が紹介され「いま世界が注目するフルート奏者」として登場したＣｏｃｏｍｉ。ＭＣのバカリズムとは初トークとなったが、冒頭いきなり「お母さんいつもお世話になっています」と工藤静香の名前を