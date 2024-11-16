ＴＢＳ系連続ドラマ「ライオンの隠れ家」（金曜・後１０時）第６話が１５日に放送され、ライオン（佐藤大空＝たすく）のイメチェン姿にネットが沸いた。脚本は徳尾浩司氏と一戸慶乃氏によるオリジナル。ある兄弟が「ライオン」と名乗る謎の男の子（佐藤）に出会い、生活が一変。家族愛や兄弟愛の変化を描いたヒューマンサスペンスだ。柳楽優弥が両親を事故で亡くし、自閉スペクトラム症の弟・美路人（坂東龍汰）と２人で暮らす