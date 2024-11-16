2023年の冬は一時的に大雪となった地域があったものの、全国的に気温が高く、1898年の統計開始以降、第2位の高い平均気温を記録。アパレル業界ではダウンジャケットなどの防寒アウターの売り上げが不調となり、減収を報じられたメーカーが多くありました。それに対して2024年、ユニクロとワークマンが打ち出したのが「中わたアウター」の一手です。新素材開発で共通したキーワードは「空気」。空気は断熱効果が高く、多く含むほど