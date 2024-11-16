100円ショップ、セリアで購入できる「キッチンワイヤーディッシュラック」。本来はお皿の収納場所を増やすためのグッズですが、実は他の使い方もあることを知っていますか。この記事では、人気YouTubeチャンネル「Samia片付け収納チャンネル」の動画から「キッチンワイヤーディッシュラック」の意外な活用方法をご紹介します。 優秀！セリア「キッチンワイヤーディッシュラック」 セリアで購入できる収納グ