このお話は、大学のグループ制作という課題を通して、他のメンバーに振り回されながらも、人をうまく巻き込んでいくにはどうするべきかという社会に出て大切なスキルを学ぶ桜子の成長が描かれています。発表資料の見にくさから、大きく対立したAとD。しかし、先生からのアドバイスを聞きいれたDは、再度具体的な提案をします。直したほうがいい理由もきちんとあり、Aも渋々ですが聞き入れてくれたようです。人間まおさ