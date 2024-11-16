◇プロボクシングヘビー級8回戦（1ラウンド2分）〇ジェイク・ポール 判定3-0 マイク・タイソン●（2024年11月15日米テキサス州アーリントンAT&Tスタジアム）プロボクシング元統一世界ヘビー級王者のマイク・タイソン（58＝米国）が、YouTube登録者数2000万人以上の超人気ユーチューバー兼ボクサーのジェイク・ポール（27＝同）に0-3の判定で敗れた。採点はジャッジ1人が80-72、2人が79-73で、いずれもポールを支持