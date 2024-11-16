ロシア極東ハバロフスクの「第80学校」で、北朝鮮の「主体思想」を教えるクシニレンコさん（奥）＝10月（本人提供・共同）【モスクワ共同】ロシア極東ハバロフスクの11年制の「第80学校」で、北朝鮮の故金日成主席が掲げた指導理念「主体思想」を学ぶ課外クラブが創設された。ロシアがウクライナ侵攻後に北朝鮮と急接近するのを象徴する動き。ソ連時代を含めて放課後に北朝鮮指導者の思想を学ぶ場が設けられるのは珍しいという。