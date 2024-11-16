7人組ダンス&ボーカルグループのBE:FIRSTが16日、都内で行われた映画『BE:the ONE -MEANT TO BE-』公開記念舞台あいさつに登壇。SOTAが、同作の感想を語った。【写真】公開記念舞台あいさつに登壇したBE:FIRSTのソロカット今作は、BE:FIRSTがデビューしてから850日目を迎えた日に、東京ドームで行われた『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream -Masterplan”』の1日目を軸に、ドーム公演当日までの日々を追いかけたラ