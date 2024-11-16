映画配給レーベルのエクストリーム公式Xが更新。間もなく公開されるホラー映画「テリファー 聖夜の悪夢」のヒット祈願の動画を投稿し話題となっている。 動画では「テリファー・シリーズ」の主人公であるピエロの扮装をした連続殺人鬼「アート・ザ・クラウン」が東京・渋谷の金王八幡宮でヒット祈願の祈祷を礼儀正しい所作で受けている姿が映し出されている。また、おみくじを引いたところ結果は中吉だった。 この